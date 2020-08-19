Ліга чемпіонів: «Баварія» перемогла «Ліон» і вийшла у фінал

В матчі за трофей зустрінуться «Баварія» і «ПСЖ».

В півфіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Ліон» 3:0 і стала другим фіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

В Лісабоні зіграли другий півфінал Ліги чемпіонів, в якому зустрілися французький «Ліон» і німецька «Баварія». Мюнхенський клуб двічі забив до перерви. Обидва голи на рахунку Гнабрі. На 88-й хвилині Левандовскі закріпив перевагу «Баварії», яка у підсумку перемогла 3:0.

«Баварія» стала другим фіналістом ЛЧ. У вирішальному матчі мюнхенці зіграють з «Парі Сен-Жермен». Фінал ЛЧ зіграють 23 серпня у Лісабоні.

Як повідомляв Укрінформ, «ПСЖ» обіграв «РБ Лейпциг» 3:0 і став першим фіналістом Ліги чемпіонів.

Фото: сайт УЄФА