У Кривому Розі презентували оновлений «Кривбас»

Клуб Другої ліги «Гірник» перейменували у «Кривбас».

Криворізький «Гірник» офіційно перейменований в «Кривбас», повідомляє 1kr.ua.

На прес-конференції були представлені футболісти, тренерський штаб і керівництво клубу. Також презентували емблему - логотип старого «Кривбасу».

Раніше повідомлялося, що президентом криворізького клубу залишиться Костянтин Караманиць, а головним тренером - Геннадій Приходько. Всі футболісти «Гірника» перепідписувалися контракти вже з «Кривбасом». У минулому сезоні «Гірник» посів 4-е місце в групі Б Другої ліги України.

Як повідомляв Укрінформ, «Кривбас» позбавили професіонального статусу в 2013 році, а минулий сезон клуб провів в аматорському чемпіонаті Дніпропетровської області.

Фото: 1kr.ua