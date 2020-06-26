Зеленський хоче відродити ФК «Кривбас»
Укрінформ
Доручення відродити клуб отримав народний депутат від «Слуги народу» і колишній актор «Кварталу 95» Юрій «Юзик» Корявченков.
Президент України Володимир Зеленський під час відкриття спортивно-футбольного поля в Новій Каховці заявив, що дав завдання відродити професіональний футбольний клуб «Кривбас».
«Гірник» - хороший, нормальний клуб. Був ще «Кривбас», шкода, закрили. Таран сильний тренер, думаю, вони повернуть Тарана.
Нашому Юрію Корявченкову ми дали завдання. Він зараз спілкується з Федерацією, щоб повернути в Кривому Розі «Кривбас».
Це не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби», - сказав Зеленський.
«Кривбас» в 2013 році знявся з УПЛ і позбувся професіонального статусу.
На сьогоднішній день «Кривбас» виступає в аматорській Суперлізі Дніпропетровської області.
Фото: Facebook.com/kryvbas.fc