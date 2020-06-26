Зеленський хоче відродити ФК «Кривбас»

Доручення відродити клуб отримав народний депутат від «Слуги народу» і колишній актор «Кварталу 95» Юрій «Юзик» Корявченков.

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття спортивно-футбольного поля в Новій Каховці заявив, що дав завдання відродити професіональний футбольний клуб «Кривбас».

«Гірник» - хороший, нормальний клуб. Був ще «Кривбас», шкода, закрили. Таран сильний тренер, думаю, вони повернуть Тарана.

Нашому Юрію Корявченкову ми дали завдання. Він зараз спілкується з Федерацією, щоб повернути в Кривому Розі «Кривбас».

Це не тому, що ми з Кривбасу, просто неправильно закривати клуби», - сказав Зеленський.

«Кривбас» в 2013 році знявся з УПЛ і позбувся професіонального статусу.

На сьогоднішній день «Кривбас» виступає в аматорській Суперлізі Дніпропетровської області.

Фото: Facebook.com/kryvbas.fc