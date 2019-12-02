САП розслідує справу “плівок Корявченкова”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила досудове провадження після публікацій у ЗМІ щодо оприлюднення аудіозапису розмови ймовірно депутата від «Слуги народу» Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

Про це йдеться в повідомленні Генеральної прокуратури, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, справу відкрили за ознаками пропозиції, обіцянки чи надання службовій особі неправомірної вигоди для неї чи третіх осіб за вчинення чи невчинення певних дій.

«За результатами опрацювання повідомлень засобів масової інформації прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом народними депутатами України та іншими особами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369-2 Кримінального кодексу України», – йдеться у відповіді ГПУ на запит «Судового репортера».

Досудове розслідування доручили детективам Національного антикорупційного бюро.

Як повідомлялося, депутат Антон Поляков, якого виключено з фракції партії «Слуга народу», оприлюднив кілька частин аудіозапису, де Корявченков та інші мажоритарники, обрані депутатами по криворізьких округах, нібито ведуть співбесіду з новим начальником поліції міста і обговорюють відкриття кримінальних справ проти противників влади.

Водночас сам Корянченков стверджує, що група депутатів від «Слуги народу» зустрічалася з новим керівником поліції Кривого Рогу, щоб передати очікування містян і попросити краще співпрацювати з прокуратурою.