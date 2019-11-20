“Просили навести порядок без погроз”: Корявченков прокоментував записи з Кривого Рогу

Група депутатів від «Слуги народу» зустрічалася з новим керівником поліції Кривого Рогу, щоб передати очікування містян і попросити краще співпрацювати з прокуратурою, стверджує депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков.

Про це він розповів у коментарі сайту «НВ».

Депутат також заявив, що просив новопризначеного керівника поліції Кривого Рогу Сергія Лукашова повернути довіру криворіжців до поліції. В іншому разі можуть включитися інші силові органи, йдеться у повідомленні.

Корявченков підтвердив, що зустріч за участі керівника Криворізького управління поліції і депутатів від «Слуги народу» відбулася у вересні.

«Ми сказали: дуже турбуємося за Кривий Ріг. На нас велика відповідальність. Хочемо, щоб все було по закону: почалася боротьба з наркоторгівлею, з незаконними ігровими залами, а також з незаконними пунктами прийому металу. Щоб всі правоохоронні органи працювали разом. Ось і все», - заявив Корявченков.

Після оприлюднення аудіозаписів із зустрічі Корявченков сказав виданню, що не обговорював цю ситуацію з Президентом Володимиром Зеленським або керівниками фракції «Слуга народу»: Давидом Арахамією і його заступником Олександром Корнієнком.

Крім того, депутат заявив, що не впливав на призначення посадових осіб до правоохоронних органів Кривого Рогу.

«Нікого ми не призначали і не затверджували. Ми, як депутати, не маємо такого права. Кандидатура Лукашова з'явилася по лінії Міністерства внутрішніх справ, а саме обласного начальника УВС (Управління внутрішніх справ у Дніпропетровській області - ред.)», - сказав Корявченков.

Також депутат прокоментував погрози відкриття кримінальних проваджень проти противників нової влади, які нібито прозвучали на записі. «Ніяких погроз щодо залучення інших силових органів не було. Я сказав: якщо не буде дій відповідно до закону, то діяти можуть інші органи».

Відповідаючи на запитання, чи можна це розцінювати як попередження керівництву поліції, Корявченков відповів: «Ні, я нікого не попереджав».

Депутату невідомо, хто міг записати розмову і чому запис з'явився у мережі через майже два місяці. Він висловив припущення, що суспільство намагаються відволікти від більш істотних подій у країні.

Як повідомлялося, депутат Антон Поляков, якого виключено з фракції партії «Слуга народу», оприлюднив кілька частин аудіозапису, де Корявченков та інші мажоритарники, обрані депутатами по криворізьких округах, нібито ведуть співбесіду з новим начальником поліції міста і обговорюють відкриття кримінальних справ проти противників влади.