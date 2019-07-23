"Юзік" зі студії "Квартал 95" проходить у Раду по округу №33 у Кривому Розі
Про це свідчать результати обробки 97,72% електорнних протоколів на окрузі, повідомляє сайт ЦВК.
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Юрій Корявченков, який балотувався від партії "Слуга народу" на окрузі №33, набрав 60,90% голосів виборців. Йому віддали перевагу 42 тис. 769 громадян.
На другому місці опинився Вадим Віншель від політичної сили "Опозиційна платформа – за життя" з 7,82% голосів. Його підтримали 5 тис. 496 громадян.
Третє місце посіла Ольга Бабенко від партії ВО "Батьківщина" з результатом в 6,53% голосів. За неї проголосували 4 589 тис. осіб.
Нагадаємо: 21 липня в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах. За даними Центрвиборчкому, явка виборців станом на 20:00 неділі склала 49,84% за обробленими даними з усіх 199 округів.