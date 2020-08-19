Екссуперник Усика заявив про бажання провести з українцем бій-реванш

Американський боксер Майкл Гантер, який зазнав єдиної у кар'єрі поразки від чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика, заявив про бажання провести бій-реванш з українцем.

Щопроавда, цей поєдинок може відбутися вже у суперважкому дивізіоні, куди піднялися обидва боксери, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Після особистої зустрічі з Гантером в рингу, яка відбулася у квітні 2017 року, Усик виграв п'ять поєдинків, а американець після зустрічі з українцем переміг у шести боях, і одного разу була зафіксована нічия.

"Якщо наступного року в нас з Усиком ще існуватимуть проблеми з підбором суперників, ми зможемо вийти на бій-реванш в суперважкій вазі", - заявив Гантер.

Фото: klitschko-brothers.com.