Екссуперник Усика заявив про бажання провести з українцем бій-реванш

Екссуперник Усика заявив про бажання провести з українцем бій-реванш

Укрінформ
Американський боксер Майкл Гантер, який зазнав єдиної у кар'єрі поразки від чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика, заявив про бажання провести бій-реванш з українцем.

Щопроавда, цей поєдинок може відбутися вже у суперважкому дивізіоні, куди піднялися обидва боксери, повідомляє Klitschko-brothers.com.  

Після особистої зустрічі з Гантером в рингу, яка відбулася у квітні 2017 року, Усик виграв п'ять поєдинків, а американець після зустрічі з українцем переміг у шести  боях, і одного разу була зафіксована нічия.

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"Якщо наступного року в нас з Усиком ще існуватимуть проблеми з підбором суперників, ми зможемо вийти на бій-реванш в суперважкій вазі", - заявив Гантер.

Фото: klitschko-brothers.com.

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