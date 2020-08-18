Як в Києві вболівали за «Шахтар»

Підтримка «трибун» в умовах карантину, або колективний перегляд матчу «Інтер» - «Шахтар» на свіжому повітрі.

17 серпня 2020-го року відбувся півфінальний матч Ліги Європи за участю міланського «Інтера» та донецького «Шахтаря». У зв’язку з пандемією коронавірусу поєдинок проходив у Дюссельдорфі в новому форматі єврокубків: «Фіналу восьми». Гра проходила без глядачів, але український колектив без підтримки не залишився, хоча б на ментальному рівні.

Parimatch організував для вболівальників спільний перегляд матчу на свіжому повітрі в Києві. Захід відбувся в КВЦ «Парковий» безпосередньо на вертолітному майданчику. Білет, подібно до квитка на сеанс в кінотеатр, коштував сто гривень. На свято футболу прийшло багато людей, які організували підтримку «Шахтаря» з тилу.

Локація заходу, а саме вертолітний майданчик, зіграла важливу роль у створенні потрібної атмосфери. Аби дістатися до зони дійства, варто піднятися по містку нагору. «Подорож» до «кінотеатру» на свіжому повітрі перегукується з виходом команд з підтрибунного приміщення на поле. Прийшовши на місце, вже відчуваєш себе частиною «гірників»: ти височієш над Києвом, як «Шахтар» височіє над іншими в півфіналі Ліги Європи.

Перше, на що мимоволі звертаєш увагу - фургон Parimatch. Він стоїть огороджений бочками, на які поставили силу-силенну подарунків від контори. Майки з Макгрегором, шкарпетки, сумки, футбольні м’ячі – все це ти можеш виграти, поставивши будь-яку ставку на від 50-ти гривень.

Опісля очі засліплює величезний екран, що слугуватиме порталом у Дюссельдорф. Навіть із самого входу на майданчик можна було легко розгледіти, що зараз транслюють

Організатори подбали й про зручності для глядачів. По всьому майданчику хаотично розкидані різнокольорові м’які пуфики для зручного перегляду матчу, розпиванню легкого алкоголю та поїданню хот-догів. Прямо по центру стоїть продуктова лавка, де можна придбати все, від чіпсів до серветок.

Люди почали збиратися близько дев’ятої години. Справжніх уболівальників помітно по атрибутиці «Шахтаря» та палаючим очам. Прийшовши, вболівальники діляться на дві категорії: одні фотографуються, інші стають в кілометрову чергу за пивом. Були й такі, хто всю гру чекали на хмільне, не підвівши очей на екран.

Багато чоловіків перед початком матчу розважалися, фліртуючи з коліжанками з Parimatch. Звідусіль почали лунати прогнози стосовно результату матчу. Дехто надавав перевагу «Інтеру», хтось палко «доводив» , що банда Каштру на цеглинки розкладе міланців.

Сергій, переселенець з Донбасу, поділився своїми очікуваннями від матчу: «Шахтар переможе, бо він цього заслуговує. Команда зараз на ходу і довела, що може грати якісно та результативно. «Севілья», ми йдемо за тобою».

За двадцять хвилин до матчу народ почав масово збиратися, компанії людей вже облаштовували собі окреме ложе із сидінь. Напруга зростала, перші фірмові м’ячі букмекерів вже знайшли своїх власників. Центральна ділянка майданчику перетворилася на сцену для футбольного фрістайлу. Час від часу, м’яч набивали більше двох разів.

На екрані показали, як команди стоять у підтрибунці, нервуючи, потім – вихід на поле, гімн Ліги Європи, стартовий свисток і сотні людей, прикутих до одного екрану. Хтось досі чекав келиха з пивом.

Перший тайм видався дуже посереднім. Вболівальники «гірників» дуже гостро та по-футбольному емоційно реагували на будь-яку небезпеку біля воріт суперника. Хоч моментів в української команди було обмаль, проте за атмосферою могло здатися, що гра йде на зустрічних курсах. «Шахтар» «встиг» отримати м’яч у власні ворота: команда пішла на перерву, поступаючись 0:1.

Найспритніші одразу побігли до фудзони. П‘ятнадцять хвилин перерви минули швидко і люди майже одразу повсідалися на місця. Були ті, хто недорахувався своїх крісел, й ті, хто на другий тайм вже мали змогу сісти.

Різноманіття унікальних самобутніх людей перетворилося в одне ціле. Кожен сподівався, що український клуб влаштує сенсацію. З черговим пропущеним голом «Шахтаря»(після перерви їх було 4) надія згасала. Декілька людей покинули майданчик ще до завершення гри.

Матч закінчився розгромною поразкою гірників з рахунком 0:5. Команда доклала максимум зусиль і дісталася так високо, як тільки могла. Клас гравців «Інтера» дався в знаки. Після фінального свистка знову лунала «глибока» аналітика від уболівальників. Більшість зійшлася на думці, що варто подякувати нашому клубу за такий феєричний євросезон.

Імпульсивний та, за його ж словами, «найвідданіший фанат гірників» Дмитро підсумував: «Команда досягла максимально високих результатів. Варто їм подякувати. І ще круто, що у нас проводять такі заходи: разом дивитися футбол цікавіше».

Чисельні компанії людей планували, як провести залишок вечора, поодинокі пари викликали таксі. Життя ввійшло в звичне русло.

Враховуючи ситуацією з коронавірусом та оперуючи висловлюваннями футбольної верхівки, варто готуватися до того, що перегляд матча з трибун ще не скоро стане можливим. Подібні заходи допомагають популяризувати футбол та, найголовніше, виховують культуру вболівання в українських фанатів. За особливих умов та з відповідною компанією однодумців футбольний матч може стати блокбастером. А якщо це дійство відбувається прямо на вертолітному майданчику, то здається, ніби ти сам є частиною цього свята життя.

Віталій Ткачук, Київ

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