Бій Дерев'янченко – Чарло проведуть в рамках боксерського вечора від Showtime

26 вересня український боксер матиме третю спробу завоювати чемпіонський титул.

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко проведе бій проти американського чемпіона WBC Джермалла Чарло в першому карді боксерського вечора від Showtime, повідомляє fightnews.com.

Телеканал Showtime 26 вересня покаже відразу шість боїв в двох різних кардах (частинах), причому п'ять з них будуть чемпіонськими.

Бій з Чарло стане для Сергія третьою спробою завоювати чемпіонське звання. Минулої осені Дерев'янченко одноголосним рішенням суддів поступився Геннадію Головкін в поєдинку за вакантні пояси IBF і IBO в середній вазі.

У 2018 році українець роздільним рішенням суддів програв Деніелу Джейкобсу в бою за звання чемпіона світу за версією IBF.

Як повідомляв Укрінформ, суперником Дерев'янченка у вересні міг стати чемпіон WBA в середній вазі Сауль Альварес, але українець не отримував пропозицій про бій від команди мексиканця.