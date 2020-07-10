Дерев'янченко може заробити 2,5-5 млн дол за бої з Чарло та Альваресом

Колишній дворазовий претендент на титул чемпіона світу у середній вазі українець Сергій Дерев'янченко може добре заробити, прийнявши пропозиції від володарыв титулів американця Джермалла Чарло або мексиканця Сауля Альвареса.

За поєдинок з Чарло Сергій може заробити 2,5 млн дол, а за бій з Альваресом може розраховувати на гонорар у розмірі 5 млн дол, повідомляє Klitschko-brothers.com із посиланням на американські ЗМІ.

Команда Альвареса розглядає Дерев'янченка як основного кандидата на наступний бій. Наступна опція для мексиканця - чемпіон світу за версією WBA у другій середній вазі британець Каллум Сміт.

Нагадаємо, що на рахунку Дерев'янченка 13 перемог (10 - нокаутом) та 2 поразки.

Фото: sport.bigmir.net.