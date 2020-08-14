Київське "Динамо" зацікавилося футболістом "Лестера" Адріеном Сілвою

31-річний півзахисник англійського футбольного клубу "Лестер" та збірної Португалії Адріен Сілва потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".

Як повідомляє португальське видання Record, контракт гравця з "Лестером" закінчується влітку 2021 року, передає Укрінформ.

Інтерес до Адріена Сілви також виявляє московський ЦСКА.

Основна позиція футболіста - центральний півзахисник. Він також здатний зіграти атакувального та опорного хавбека.

Минулий сезон Сілва на правах оренди провів у "Монако", раніше грав за португальські команди "Спортинг" та "Академіка", а також за ізраїльський клуб "Маккабі" (Хайфа).

У складі національної збірної португалии Адріен Сілва провів 26 матчів (1 гол).

Фото: Getty Images.