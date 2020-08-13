"Наполі" не домовився з "Динамо" з приводу Миколенка - ЗМІ

Київський футбольний клуб "Динамо" оцінює свого захисника Віталія Миколенка в 35 млн євро.

Ця сума не влаштувала "Наполі". Італійці призупинили переговори щодо трансферу гравця, повідомляє Ilnapolionline.com із посиланням на Corriere dello Sport.

"Італійський клуб припускав, що придбання 21-річного українського футболіста обійдеться йому в 10 млн євро, але "Динамо" наполягає на 35-ти млн", - зазначається у повідомленні.

У сезоні УПЛ, що завершився, Миколенко забив 3 м'ячі і зробив 5 результативних передач у 23-х матчах.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.