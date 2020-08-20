Український прорив: Спортивні рекорди

Спорт – це те, в чому українці завжди були лідерами. За часів незалежності України наш синьо-жовтий прапор підіймали на Олімпіадах і Паралімпіадах, український гімн лунав на чемпіонатах світу і Європи. І це все – завдяки нашим спортсменам. Укрінформ вирішив нагадати, якими досягненнями українських спортсменів був пам’ятний кожен рік незалежності. 1992. ОЛЕГ КУЧЕРЕНКО, ТЕТЯНА ГУЦУ, ОЛЕКСАНДРА ТИМОШЕНКО

Уперше українські спортсмени поїхали на зимові ігри в Альбервиль і літню Олімпіаду в Барселоні у складі Об'єднаної команди. Саме тут вперше гімн України пролунав на честь перемоги у вільній боротьбі спортсмена Олега Кучеренка (в категорії до 48 кг), а згодом український прапор підняли на честь власниць "золота" - гімнасток Тетяни Гуцу та Олександри Тимошенко. 1993. СЕРГІЙ БУБКА Український легкоатлет Сергій Бубка став першою людиною, яка в стрибках із жердиною продемонструвала результат вище за 6 метрів. Він у Донецьку встановив рекорд у закритих приміщеннях, стрибнувши на 6,15 метра. Цей результат протримався неперевершеним 21 рік.

А ось інший рекорд, який Бубка встановив через рік на літніх змаганнях в Італії, а саме - 6 м 14 см, досі ніхто не зміг подолати. За 10 років спортивної Сергій Бубка кар’єри встановив 35 світових рекордів. 1994. ОКСАНА БАЮЛ, ВАЛЕНТИНА ЦЕРБЕ-НЕСІНА На зимових Олімпійських іграх в норвезькому Ліллехаммері Україна вперше виступає під синьо-жовтим прапором.

Фігуристка Оксана Баюл здобула перше олімпійське «золото» для незалежної України на зимовій Олімпіаді в Ліллегаммері (Норвегія).

Тоді ж біатлоністка Валентина Цербе-Несіна стала володаркою першої олімпійської медалі сучасності для збірної України. Вона виборола «бронзу» в спринті. 1995. ІНЕССА КРАВЕЦЬ, КАТЕРИНА СЕРЕБРЯНСЬКА

Легкоатлетка Інесса Кравець на чемпіонаті світу в Гетеборзі (Швеція) встановила світовий рекорд в потрійному стрибку, її результат - 15,5 м. Перевершити його не може ніхто вже більш як 20 років.

Гімнастка Катерина Серебрянська стала абсолютною чемпіонкою світу на чемпіонаті у Відні, а рік по тому - олімпійською чемпіонкою Атланти-96. Усього в її активі 8 титулів чемпіонки світу, 6 титулів чемпіонки Європи у фіналах в окремих видах. 1996. В’ЯЧЕСЛАВ ОЛІЙНИК, ЛІЛІЯ ПОДКОПАЄВА Борець В’ячеслав Олійник виборов золоту медаль у ваговій категорії до 90 кг на Олімпійських іграх в Атланті. Це перша золота медаль для України на літніх Олімпіадах.

Гімнастка Лілія Подкопаєва отримала 2 золоті медалі — в абсолютній першості та вільних вправах на Олімпійських іграх в Атланті. Українська спортивна гімнастка стала абсолютною чемпіонкою, а також здобула нагороду вищого ґатунку у вільних вправах і посіла друге місце у вправах на колоді. Елемент Подкопаєвої – подвійне сальто вперед з поворотом на 180°, який судді оцінили в 9,887 бала, – досі ніхто не зміг виконати на Іграх, навіть чоловіки. Подкопаєва володарка 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей на міжнародних змаганнях Україна дебютувала на Паралімпійських Іграх в Атланті. Тоді під українським прапором виступали 25 спортсменів, які виграли сім медалей («золото», 4 «срібла» та 2 «бронзи») і посіли 44 місце в загальному рейтингу. 1997. ЖАННА ПІНТУСЕВИЧ-БЛОК Легкоатлетка Жанна Пінтусевич-Блок перемогла на чемпіонаті світу в Афінах в бігу на 200 м. На чемпіонаті світу-2001 в Едмонтоні виборола золоту медаль на королівській дистанції – 100 м. На Дефлімпійських іграх чоловіча волейбольна збірна здобула своє перше «золото», потім ще двічі вона повторить цей результат – у 2005 та 2013 роках. 1998. ФУТБОЛІСТИ-ПАРАЛІМПІЙЦІ Збірна України вперше брала участь на зимових Паралімпійських іграх і одразу гучно заявила про себе – 9 нагород (3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові). Паралімпійська збірна з футболу вперше виборола «золото» чемпіонату світу. Нагороди вищого ґатунку українці потім ще здобували у 2001, 2003 та 2017 роках. А крім того, першими синьо-жовті ставали і на Паралімпійських іграх – у Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-2016. 1999. ОЛЕНА ЗУБРИЛОВА, ВІТАЛІЙ КЛИЧКО Біатлоністка Олена Зубрилова стала триразовою чемпіонкою світу в індивідуальній гонці на 15 км, гонці переслідування і мас-старті на чемпіонаті світу в Контіолахті (Фінляндія). Київське «Динамо» здобуло найбільше перемог за часів незалежного українського футболу.

Віталій Кличко став першим в історії України чемпіоном світу в професійному боксі. У бої за титул WBO в суперважкій вазі українець нокаутував Гербі Гайда у другому раунді. Крім чемпіонського титулу Кличко ще встановив світовий рекорд – 25 перемог нокаутом поспіль. 2000. ЯНА КЛОЧКОВА

Плавчиня Яна Клочкова здобула дві золоті медалі Олімпійських іграх у Сіднеї. Загалом вона є одинадцятиразовою чемпіонкою Європи, триразовою чемпіонкою світу, чотириразовою олімпійською чемпіонкою (Сідней-2000, Афіни-2004) у плаванні на 200, 400 метрів комплексом та 800 метрів вільним стилем. Володарка Кубків світу. 2001. ІНГА БАБАКОВА

Легкоатлетка Інга Бабакова – срібна призерка чемпіонату світу в Едмонтоні зі стрибків у висоту. Перемогла на чемпіонаті світу 1999 року в Севільї. 2002. РУСЛАН ПОНОМАРЬОВ

Шахіст Руслан Пономарьов у 14 років став наймолодшим у світі гросмейстером, чемпіоном світу серед юнаків до 18 років. 2003. АННА БЕЗСОНОВА

Гімнастка Анна Безсонова стала дворазовою чемпіонкою світу в Будапешті та триразовою чемпіонкою Європи в Ризі. Анна – багаторазова чемпіонка світу та Європи з художньої гімнастики. Вона є дворазовою бронзовою призеркою Олімпіад (Афіни-2004, Пекін-2008).

2004. АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, ВАСИЛЬ ВІРАСТЮК, ІРИНА МЕРЛЕНІ

Футболіст Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи, отримавши «Золотий м'яч». Переможець Ліги чемпіонів-2002/03 у складі «Мілана».

Василь Вірастюк - володар титулу «Найсильніша людина світу». У 2007 році виграв змагання у м. Сеулі (Південна Корея) та отримав титул Чемпіона світу з силового екстриму IFSA.

Ірина Мерлені стала першою у світі олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби у ваговій категорії до 48 років. Загалом у 2004 році Україна виборола 22 нагороди, з яких 8 золотих. Жіноча збірна України з гандболу стала володарем єдиної олімпійської нагороди за всі роки Незалежності в ігрових видах спорту. Бронзовий призер Олімпіади-2004 в Афінах. 2005. ВАЛЕРІЙ ГОНЧАРОВ, ЛАРИСА СОЛОВЙОВА Валерій Гончаров – єдиний український гімнаст, який виборов тричі поспіль нагороди Фіналу Кубка світу. Збірна України з футболу вперше в своїй історії пробилася на Чемпіонат Світу з футболу.

Українська спортсменка з пауерліфтингу Лариса Соловйова стала чемпіонкою Всесвітніх ігор. Титул найсильнішою жінки в світі досі залишається за українкою. Соловйова виграла на чотирьох Всесвітніх іграх – 2005, 2009, 2013, 2017. 2006. ВОЛОДИМИР КЛИЧКО, ФУТБОЛЬНА ЗБІРНА

Боксер Володимир Кличко нокаутував Кріса Бьорда і вперше став чемпіоном світу за версією IBF. Володимир – олімпійській чемпіон Атланти-96 та багато років утримував звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Збірна України тріумфувала на чемпіонаті світу з футболу та дійшла до чвертьфіналу. Воротар Олександр Шовковський став єдиним воротарем, хто не пропустив жодного м’яча у післяматчевих пенальті. 2007. ІРИНА ЛІЩИНСЬКА, НАТАЛІЯ КАЛЬНИШ

Легкоатлетка Ірина Ліщинська – срібна призерка чемпіонату світу в Осаці в бігу на 1500 м, срібна призерка Олімпійських ігор-2008 у Пекіні.

Наталія Кальниш на чемпіонаті Європи виборола історичне «золото» в особистій першості (до цього часу Україна не здобувала тут нагород) та «срібло» в командній першості у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (вправа МГ-5). 2008. ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО, ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

Боксер Віталій Кличко нокаутував Семюеля Пітера і став чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.

На Олімпійських іграх в Пекіні Україна виборола 24 нагороди – 7 золотих, 4 срібних та 13 бронзових. Олімпійським чемпіоном у ваговій категорії до 57 кілограмів став Василь Ломаченко. Тоді українець у фіналі достроково переміг француза Джелькіра Кедафі в першому раунді. За результатами виступів у Пекіні-2008 Ломаченко нагородили кубком Вела Баркера, який дають кращому боксеру Ігор незалежно від вагової категорії. За чотири роки Василь привіз свою другу олімпійську нагороду найвищого ґатунку, але вже у ваговій категорії до 60 кілограмів. 2009. ФК “ШАХТАР”, ГЕОРГІЙ ЗАНТАРАЯ

ФК «Шахтар» – володар Кубка УЄФА-2009, перший і поки єдиний український футбольний клуб, який за часів Незалежності здобув євротрофей.

Георгій Зантарая став першим українцем, хто став чемпіоном світу з дзюдо. 2010. ІННА ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА

Веслувальниця Інна Осипенко-Радомська виграла чемпіонат світу на байдарці-одиночці в Познані, олімпійський чемпіон Пекіна-2008. 2011. ОЛЬГА САЛАДУХА, БРАТИ КЛИЧКИ

Легкоатлетка Ольга Саладуха виграла чемпіонат світу з потрійного стрибка в Тегу (Південна Корея). Бронзова призерка Олімпіади-2012 в Лондоні, триразова чемпіонка Європи. 2 липня 2011 року брати Клички зібрали всі пояси чемпіонів світу з боксу. 2012. ЮРІЙ ЧЕБАН, ДАРИНА ЗЕВІНА, БОКСЕРИ - ОЛІМПІЙЦІ

Веслувальник-каноїст Юрій Чебан — чемпіон двох Олімпіад поспіль: у Лондоні-2012 та Ріо-2016. В Україні та Польщі відбувся чемпіонат з футболу “Євро-2012”. На Олімпіаді в Лондоні українські боксери вразили весь світ. З сімох спортсменів п’ятеро завоювали медалі: чемпіонами стали Олександр Усик та Василь Ломаченко, Денис Берінчик став срібним призером, а Олександр Гвоздик та Тарас Шелестюк вибороли бронзові нагороди.

На чемпіонаті світу з плавання Дарина Зевіна виборола «золото» на дистанції 200 метрів на спині і це перша нагорода найвищого ґатунку України за останні роки. 2013. ІРИНА МЕРЛЕНІ, ОЛЬГА ХАРЛАН Ірина Мерлені (вільна боротьба) 21 вересня 2013 року увійшла до всесвітньої Зали Слави Міжнародної федерації об'єднаних стилів боротьби (FILA). Чемпіонка Олімпійських ігор-2004 в Афінах, триразова чемпіонка світу.

Володимир Кличко перемагає росіянина Олександра Повєткіа.

Ольга Харлан вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу, а крім того її було визнано найкращою шаблісткою планети. Також у кошику Харлан – світове «золото» у командній шаблі та найвищого ґатунку нагорода континентальної першості. 2014. СЕСТРИ СЕМЕРЕНКО,ОЛЕГ ВЕРНЯЄВ

Біатлоністки Семеренко — сестри-близнючки Віта та Валентина - на зимових Олімпійських іграх в Сочі здобули «золото» в естафеті 4×6 км. В їхньому активі 10 медалей чемпіонатів світу і три - з Олімпійських ігор. Крім сестер Семеренко, чемпіонську естафету також бігли Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Олег Верняєв став чемпіоном світу та Європи у паралельних брусах. Вже за рік український спортивний гімнаст підкорить Європейські ігри, потім Ріо-2016, а нагороди зі світової та континентальної першості стануть звичайною справою. 2015. МАРІЯ МУЗИЧУК, ОЛЬГА ХАРЛАН

Шахістка Марія Музичук стала чемпіонкою світу серед жінок. Фехтувальниця Ольга Харлан — найтитулованіша спортсменка України в цьому виді спорту. 6 золотих медалей на чемпіонатах світу. Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, срібна призерка Ріо-2016, бронзова призерка Лондона-2012. 2016. ПАРАЛІМПІЙЦІ, ЮРІЙ ЧЕБАН, ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО Паралімпійська збірна України у Ріо-де-Жанейро здобула 117 комплектів нагород. Це третій результат Паралімпіади.

На Олімпійських іграх в Ріо Україна виборола дві золоті нагороди, одна з них на рахунку Юрія Чебана. З результатом 39.279 український каноїст подолав дистанцію 200 метрів та став дворазовим олімпійським чемпіоном.

Боксер Василь Ломаченко встановив рекорд, ставши чемпіоном у двох вагових категоріях лише за 7 боїв. Наразі є найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій за версією журналу «The Ring». Найтитулованіший український боксер. Дворазовий олімпійський чемпіон. 2017. КАРИНА ЯНЧУК, ОЛЕГ ВЕРНЯЄВ Гімнаст Олег Верняєв став абсолютним чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики в Клуж-Напока (Румунія), олімпійський чемпіон Ріо-2016 та чемпіон світу у вправах на паралельних брусах. Каратистка з ураженням слуху Карина Янчук на Дефлімпіаді перемогла попередню чемпіонку світу – турецьку спортсменку з рахунком 5:0 в абсолютній першості, розгромила каратистку з Росії в особистих змаганнях, а крім того, допомогла збірній України перемогти в командному турнірі. Таким чином Карина Янчук стала триразовою чемпіонкою Дефлімпійських ігор, і такий результат до неї не показував жодний спортсмен. Для України Всесвітні ігри у 2017 році стали найрезультативнішими. Загалом синьо-жовті вибороли 25 нагород – 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових та посіла 5-те місце у командному заліку. Читайте також: Спортивні тріумфи України за 28 років незалежності 2018. ОЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО, ЕЛІНА СВІТОЛІНА, ДАР’Я БІЛОДІД, ОЛЕКСАНДР УСИК

Олександр Абраменко - перший олімпійський чемпіон із фристайлу та єдиний, хто здобув нагороду на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані.

Тенісистка Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла на Підсумковому турнірі в одиночному розряді. Світоліна посіла третє місце в одиночному розряді в міжнародному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Дзюдоїстка Дар’я Білодід - наймолодша чемпіонка світу серед дорослих. Білодід виборола перемогу у віці 17 років і 11 місяців.

Боксер Олександр Усик - абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO WBC, IBF, WBA, The Ring. Перший українець, який отримав титул абсолютного чемпіона світу. 26 травня на НСК "Олімпійський" відбувся фінал Ліги Чемпіонів – найпрестижнішого європейського клубного турніру з футболу. 22 нагороди привезли з головних Ігор чотириріччя українські паралімпійці. За кількістю золотих нагород Україна повторила свій найкращий результат (виступ у Турині-2006) – 7 медалей, крім того синьо-жовті здобули ще 7 срібних та 8 бронзових нагород. 2019. ОЛЕКСІЙ СЕРЕДА, ДАР’Я СНІГУР, ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ Юніорська збірна з футболу України вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу, перемігши команду Південної Кореї з рахунком 3:1.

Стрибун у воду Олексій Середа у віці 13-ти років став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків з вишки та срібним призером ЧЄ з синхронних стрибків.

17-річна українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла на юніорському Вімблдоні. У фіналі українка здолала американку Алексу Ноель – 6:4, 6:4. Вона стала другою українкою, яка виборола трофей юніорського Вімблдону.

Жіноча збірна України з хокею виграла кваліфікацію чемпіонату світу Дивізіону ІІВ - перша кваліфікація світового чемпіонату в історії жіночого українського хокею.