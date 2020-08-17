Український прорив: Мистецькі проєкти

Як відомо, про смаки не сперечаються, але саме культура формує державу, робить її сильною й успішною. Без культури нічого путнього не вийде: ні економіки, ні освіти, ні медицини, ні чогось іншого. Українська Незалежність дала неймовірний поштовх для творчості, розвитку всіх напрямків культури і мистецтва. Укрінформ нагадає про деякі найбільш яскраві, потужні та «довгограючі» культурні й мистецькі проєкти, які заклали по суті підвалини сучасної України-культурної. Прикметно, що ідея створення того чи іншого проєкту не спускалася згори, а започатковувалася виключно з ініціативи звичайних українців – часом дотичних до мистецтва, інколи зовсім від нього далеких, але головне – не байдужих, активних і надзвичайно креативних.

1.МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРВОНА РУТА»

Хоча перший фестиваль відбувся в 1989 році в Чернівцях, за два роки до проголошення української Незалежності, його по праву можна назвати одним із яскравих символів нової України. Так, другий фестиваль «Червоної рути» відбувся в серпні 1991 в зросійщеному Запоріжжі. У 1993 році «Червона Рута» підкорюватиме Донецьк – червоно-чорні прапори майорітимуть на центральній площі Донецька, а люду буде стільки, що яблуку ніде буде впасти. Справжнім апогеєм стане виступ «хлопців з Бандерштадту» «Братів Гадюкіних». То було неймовірне єднання в українській пісні, з якої власне і починалася Незалежність. Автором ідеї нині вже легендарного проєкту був журналіст Іван Лепша, а беззмінним директором – Тарас Мельник. 2. “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, “ОСНОВИ”, “ДУХ І ЛІТЕРА”

У 1992 році було засновано три провідних українських видавництва, які й нині є надзвичайно успішними: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» (Іван Малкович), «Основи» (Соломія Павличко) і «Дух і літера» (Костянтин Сігов). Ці видавництва, продовжуючи славетні традиції українського книгодрукування, зробили величезний внесок у розвиток українського суспільства – як в естетичному аспекті, так і в плані духовності. 3. ФОРУМ ВИДАВЦІВ У ЛЬВОВІ

Book Forum Lviv або BFL, також відомий до 2018 року як Форум видавців у Львові — книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. Вперше Форум видавців відбувся вересні 1994 у Львові. Цей проєкт став надзвичайно яскравою подією в культурному житті країни, гуртуючи довкола себе як українських видавців, письменників, так і читачів, шанувальників якісної української книги. Натхненницею і беззмінною очільницею Львівського книжкового форуму впродовж багатьох років була Олександра Коваль. 4. “ТЕРИТОРІЯ А”

Восени 1995 на каналі ICTV вийшла музична програма «Територія А», яку вела Анжеліка Рудницька. «Територія А» виходила в ефір до 2000 року і стала більш ніж телевізійною програмою – вона була в самісінькому епіцентрі музичного життя країни. Практично всі українські популярні музиканти не оминули «Території». Перший український хіт-парад теж відбувся на «Території А». 5. “КАРАСЬ ГАЛЕРЕЯ”

Карась Галерея (Ательє Карась) була заснована в 1995 році куратором і галеристом Євгеном Карасем разом із його батьками, монументалістом Валерієм Карасем і керамісткою Маріеттою Левханян. Одна з перших приватних художніх галерей сучасного мистецтва, яка працює в Києві на Андріївському узвозі й донині. Це згодом з’являться інші, такі як «Тадзіо» чи «Я Галерея» Павла Гудімова, а тоді всі митці знали «Ательє Карась». Упродовж десятиліть Галерея відігравала значну роль у процесах формування українського мистецького середовища. В ній було створено одну з найбільш системних колекцій сучасного мистецтва України – понад 500 творів більш як 100 українських митців; проведено понад 360 художніх виставок. Карась Галерея була багаторічним партнером кінофестивалю «Відкрита ніч». 6.УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МОДИ

Ukrainian Fashion Week – Український тиждень моди вперше відбувся в листопаді 1997 року. Він став першим тижнем prêt-à-porter на теренах усієї Східної Європи. Відтоді це завжди з нетерпінням очікуваний захід – і для представників модної вітчизняної індустрії, і для молодих українських дизайнерів одягу, і для моделей, і для тусовщиків і тусовщиць. Через Ukrainian Fashion Week пройшло чимало відомих нині не тільки в Україні, але й у світі дизайнерів і модельєрів: Лілія Пустовіт, Андре Тан, Лілія Літковська та інші. Засновницею та керівницею Українського тижня моди є Ірина Данилевська. 7. “КОРОНАЦІЯ СЛОВА” Літературний конкурс «Коронація слова» був заснований в 1999 Тетяною і Юрієм Логушами. Завдяки «Коронації» написано і видано величезну кількість книжок – романів, повістей, кіносценаріїв, творів для дітей; відкрито майже 250 нових імен, чимало з яких стали окрасою української літератури. Завдяки «Коронації слова» всеукраїнської слави і популярності зажили Ірен Роздобудько, Андрій Кокотюха, Василь Шкляр, Марина Гримич, Володимир Лис та багато інших авторів. За творами переможців конкурсу ставляться вистави, знімається нове українське кіно. 8. КОНКУРС ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика вперше відбувся в листопаді 1999 року. Автором ідеї був канадський підприємець і філантроп українського походження Петро Яцик. Мовний конкурс імені Петра Яцика мав на меті сприяти утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу, особливо серед молоді. Щороку цей мовний інтелектуальний конкурс об’єднує до 5 мільйонів школярів і студентів і відбувається в українських діаспорах 20 країн світу. Організаторами проєкту на початку були Ліга українських меценатів, а також два міністерства: Міністерство освіти і науки, та Міністерство культури і туризму. Щоправда, не завжди цей симбіоз був успішний – час від часу українські державні структури «дають збій», намагаючись або дискредитувати конкурс, або саботувати його. Нині одним із натхненників Конкурсу є виконавчий директор Ліги українських меценатів, письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький. 9. СТУДІЯ “КВАРТАЛ-95”

Творче об’єднання Студія «Квартал-95» засноване в 2003 на базі команди КВК «95-й квартал». У 2005 році на телеканалі «Інтер» уперше вийшов «Вечірній квартал» - гумористичне шоу студії «Квартал-95» - одна з найпопулярніших і найбільш рейтингових гумористичних передач на українському телебаченні. Згодом гумористично-розважальний бізнес-проєкт «Кварталу» переросте у політичний, а один із його засновників і провідних акторів Володимир Зеленський у 1919 році стане президентом України. 10. “КРАЇНА МРІЙ”

Улітку 2004 року на Співочому полі в Києві відбувся перший етнофестиваль «Країна мрій», ініціатором якого став український музикант Олег Скрипка. Фестиваль має літню й зимову локації й складається не тільки з концертів, але й з ярмарку виробів народного мистецтва, захоплюючих майстер-класів народних ремесел, параду вишиванок, українських вечорниць. За роки проведення фестиваль відвідали понад мільйон людей. Гостями дійства стали учасники з понад 30 країн світу. 11.PINCHUKARTCENTRE

У вересні 2006 року було відкрито PinchukArtCentre – міжнародний центр мистецтв, один із найбільш відомих культурних майданчиків України. За роки існування PinchukArtCentre українці могли ближче познайомитися з мистецтвом таких світових арт-персон як Деміен Герст, Джеф Кунс чи брати Чепмен, а також відкрити для себе творчість молодих сучасних українських митців: Влади Ралко, Микити Кадана, Жанни Кадирової, Кіндер Альбум та багатьох інших. Центр заснований і функціонує коштом подружжя Пінчуків. 12 .ГОГОЛЬFEST

У вересні 2007-го відбувся перший ГОГОЛЬFEST – щорічний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва, заснований режисером і керівником Центру сучасного мистецтва «Дах» Владиславом Троїцьким. ГОГОЛЬFEST став знаковою подією в мистецькому житті України, поєднавши в собі практично всі види сучасного мистецтва: кіно, театр, відео-арт тощо. GOGOLFEST входить до 20 найкращих фестивалів Європи згідно з рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл. Учасниками фестивалю стали понад 20 тисяч українських митців, його відвідали більш як 500 тисяч глядачів. 13. ОДЕСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ

Перший Одеський міжнародний кінофестиваль відбувся влітку 2010. Досить швидко, за якихось декілька років, завдяки потужному приватному фінансуванню і креативній команді, ОМК став доволі серйозним кінофестивалем, склавши суттєву конкуренцію київській «Молодості». Одеський кінофестиваль відкриває й підтримує молодих українських кінематографістів, популяризує якісне світове кіно, є місцем зустрічі й обміну досвідом вітчизняних і закордонних кінематографістів. Насичена конкурсна програма, ексклюзивні прем’єри, майстер-класи, зіркові вечірки – все це робить ОМК не тільки незабутньою мистецькою подією літа, але й одним із найбільш перспективних кінофестивалів Східної Європи. Фундаторкою цього фестивально-кінематографічного проєкту є Вікторія Тігіпко. 14. “ІЗОЛЯЦІЯ”

Арт-фонд «Ізоляція» - відомий і популярний майданчик сучасного мистецтва на теренах східної України. Заснований у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. У перші роки роботи в «Ізоляції» було реалізовано понад 20 арт-проєктів. У червні 2014 року «Ізоляція» була захоплена бойовиками ДНР, фонд евакуювали до Києва. Нині територію «Ізоляції» окупанти використовують в якості в’язниці. 15. LEOPOLIS JAZZ FEST

У червні 2011 у Львові пройшов перший Leopolis Jazz Fest – фестиваль джазу, який нині входить до переліку не тільки найбільших джазових фестивалів у Європі, але й до найкращих. Відкриті майданчики, невимушена і водночас вишукана атмосфера фестивалю, зірки джазу світового рівня, публіка, неповторна аура Львова – все це робить Leopolis Jazz Fest незабутньою подією для всіх її учасників. 16. СТУДІЯ ВАВИЛОН’13.