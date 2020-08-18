Український прорив: Обличчя культури

Будь-яка культура – це передовсім митці. Люди, які її творять: пишуть музику і книжки, малюють, співають, танцюють, знімають кіно, грають у ньому, ставлять вистави тощо. Трапляється, що результат їхньої творчості стає цікавим не тільки всередині країни, але й далеко за її межами. Визнаючи того чи іншого митця, світ дізнається і про країну, громадянином якої він є. За роки української незалежності з’явилося чимало нових імен у різних галузях мистецтва, знаних і шанованих нині й у світі. Укрінформ нагадає деякі з них. 1. ХУДОЖНИК АНАТОЛІЙ КРИВОЛАП

Анатолій Криволап - один із найвідоміших і найдорожчих сучасних українських художників, неперевершений маг кольору, адже одного лише червоного він може втілити на полотні понад 80 відтінків! Криволап мав виставки в США, Німеччині, Франції. Його полотна експонуються в Національному художньому музеї України, музеях Австрії, Британії, Японії. Роботи митця неодноразово встановлювали світові рекорди продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному арт-ринку. У червні 2013 року полотно «Кінь. Вечір» на аукціоні в Лондоні було продано за 186 200 доларів. Анатолій Криволап ніколи не малював закордонних пейзажів – тільки український. 2. КАЛІГРАФ ОЛЕКСІЙ ЧЕКАЛЬ

Один із кращих каліграфів, дизайнерів України Олексій Чекаль, добре знаний у світі. Він працював для Оксфордського університету, Вселенського патріарха Варфоломія, виконував приватні замовлення європейських клієнтів з дуже відомими прізвищами, зокрема для праправнучки… Мони Лізи – тієї самої, яку колись малював Леонардо да Вінчі. А ще саме він зробив печатку для митрополита Епіфанія і розробляв графічний стиль для Православної Церкви України – надзвичайно вишуканий, пластичний, але й хвацький водночас. Дивлячись на роботи Чекаля, одразу згадуєш українську давнину, просякнуту духом козацької звитяги і сковородинської мудрості; вони поєднують у собі давню українську каліграфічну традицію з новітніми модерновими тенденціями. Митець вважає шрифт «камертоном культури». 3. ІЛЮСТРАТОР ВЛАДИСЛАВ ЄРКО

Книжки з ілюстраціями Владислава Єрка виходили в 19 країнах світу. Його ілюстрації можна розглядати безкінечно. Він оформлював чимало книжок видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», зокрема керролівську «Алісу в Країні Див», свіфтівські «Мандри Гуллівера», епопею Джоан Роулінг про Гаррі Поттера, андерсенівську «Снігову королеву». Остання увійшла до трійки кращих різдвяних подарунків у Великобританії, також її було визнано кращою дитячою книгою США. За малюнки до антології «Казки Туманного Альбіону» художник отримав Гран-прі «Книги року». Владислав Єрко не вважає себе метром і зауважує, що «завжди вчиться малювати». 4. ХУДОЖНИЦЯ ЄВГЕНІЯ ГАПЧИНСЬКА

Першу премію Львівського форуму видавців 2005 року здобула книжка Івана Малковича видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» «Ліза та її сни». В якості ілюстраторки дебютувала художниця Євгенія Гапчинська – надзвичайно модна і популярна мисткиня з одразу упізнаваним стилем. У 2008 році Укрпошта випустила серію з 12 поштових марок «Знаки зодіаку», які створила Євгенія Гапчинська. Творчість цієї художниці в когось викликає неймовірний захват, хтось її критикує, але, поза сумнівом, пані Гапчинська зі своїми пухкенькими кумедними героями залишила суттєвий слід в українському образотворчому поп-мистецтві 2000-их. А про наслідувачів і говорити годі. 5. ФОТОХУДОЖНИК БОРИС МИХАЙЛОВ

Український фотохудожник харків’янин Борис Михайлов у шведському Гетеборзі в 2000 році отримав престижну премію «Хассельблад» - своєрідний аналог Нобелівської премії в царині фотографії, яку вручають за визначний внесок у розвиток мистецтва фотографії. Відтоді його ім’я стоїть поряд з іменами Анрі Картьє-Брессона, Річарда Аведона і Себастьяна Сольгадо. Роботи Бориса Михайлова є в колекціях провідних музеїв світу, зокрема в Музеї сучасного мистецтва (Нью-Йорк), Метрополітен-музеї, Музеї Вікторії і Альберта (Лондон), галереї Тейт (Лондон), Національному японському художньому музеї (Осака). З часом його фотографії лише додають у вазі і художній цінності. Там де інші не бачать нічого крім сірих буднів, Михайлов відкриває цілий світ, де співіснують біль, краса, потворство, абсурд і любов. В його роботах є все, крім страху. 6. КІНОРЕЖИСЕР СЕРГІЙ ЛОЗНИЦЯ

Український кінорежисер і сценарист білоруського походження Сергій Лозниця на сьогодні є одним із найвідоміших українських кінорежисерів у світі. Його фільми «Щастя моє» (2010) і воєнна драма «В тумані» (2012) стали справжнім явищем у європейському кінематографі. Знімає як художнє, так і документальне кіно. 21 травня травня 2014 року в рамках спеціального показу офіційної програми 67-го Каннського фестивалю відбулась прем’єра документального фільму Сергія Лозниці «Майдан». Це був один із перших, знятих «по гарячих слідах» фільмів про українську Революцію Гідності. Останнім часом кінорежисер звертається до архівів – тема історичної пам’яті, тоталітаризму, свободи і несвободи – провідна в його фільмах. Цьому присвячені документальні стрічки «Процес» і «Прощання зі Сталіним». 7. ПИСЬМЕННИК АНДРІЙ КУРКОВ

Найбільш відомий російськомовний письменник України Андрій Курков - єдиний автор пострадянського простору, чиї книжки потрапили в топ-десятку європейських бестселерів. Загалом твори письменника перекладені 36 мовами світу. За його сценаріями знято понад 20 художніх фільмів. За сценарій до одного з них – «Приятель покойника» Курков увійшов до трійки кращих сценаристів Європи. Його найпопулярніший роман «Пикник на льду» було продано в Україні накладом 150 тисяч примірників. Член англійського ПЕН-клубу, кавалер Ордена Почесного Легіону. Член Європейської кіноакадемії та постійний член журі премії Європейської кіноакадемії «Фелікс». 8. ПИСЬМЕННИЦЯ ОКСАНА ЗАБУЖКО

Оксана Забужко -українська письменниця і просвітниця. Її книжки продаються на Amazon, а до її експертної думки щодо українських справ дослухаються і по той бік Атлантики. Вона віртуоз малого жанру – есею, і їй до снаги грубезний роман, на кшталт «Музею покинутих секретів». Кожен новий її твір не перестає дивувати філігранністю українського слова і глибиною змісту. На початку 90-х її «Польові дослідження з українського сексу» стали справжньою сенсацією і буквально підірвали підвалини совкового укрліту. Василь Стус колись писав, що «найгадючніше слово – «інтелектуали»». Але пані Забужко таки інтелектуалка найвищого ґатунку. Про себе вона каже, що «…не вмію навшпиньках я вмію – дверима навідліг…» 9. ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕЖИСЕР АНДРІЙ ЖОЛДАК

Українського театрального режисера Андрія Жолдака знають у світі. Ставив вистави у 9 країнах. У 2002 році очолив Харківський драматичний театр імені Тараса Шевченка. Вже перша постановка – «Гамлет. Сни» викликала бурхливу реакцію театральної публіки, спонукавши часом до жорстких дискусій про межі дозволеного і забороненого в мистецтві. Жолдак три роки очолював ХДТ й зажив слави режисера-новатора. Втім, згодом залишив Україну. Як виявилось, українське театральне мистецтво залишається вкрай консервативним і не готове до творчого радикалізму. Нині Жолдак досить активно ставить вистави в Європі, є постійним учасником багатьох міжнародних театральних фестивалів. 10. ГУРТ KAZAKY На початку березня 2012 року на You Tube з’явився провокативний відеокліп Мадонни «Girl Gone Wild», який за декілька днів набрав понад два мільйони переглядів. У зйомках відео брали участь танцівники українського гурту Kazaki. А перше відео з хлопцями на підборах з’явилося в мережі Інтернет у вересні 2010 року і викликало справжній фурор. 11. ОПЕРНА СПІВАЧКА ВІКТОРІЯ ЛУК’ЯНЕЦЬ

Українська співачка, Вікторія Лук’янець є солісткою Віденської опери. Вона - перша українська оперна співачка доби незалежності на сцені Метрополітен-опера, перша (після Соломії Крушельницької) українка, чий «кришталевий» голос лунав у Ла Скала. Лауреатка багатьох престижних міжнародних конкурсів вокалістів, зокрема і найскладнішого – конкурсу імені Марії Каллас в Афінах (1991). Співала на всіх найбільш престижних оперних майданчиках світу – Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополітен-опера, Опера Бастилії, Большой і Маріїнський театри, Штатсопера. Її партнерами по сцені були Лучано Паваротті, Пласідо Домінго, Джузеппе Сабатіні, Хосе Карерас. Вікторія Лук’янець є однією з неперевершених виконавиць партій в операх Доніцетті, які вирізняються складністю, й вимагають від виконавця (виконавиці) бездоганного володіння італійським бельканто. 12. ОПЕРНА СПІВАЧКА ЛЮДМИЛА МОНАСТИРСЬКА

Людмила Монастирська - провідна українська оперна співачка, зірка світового масштабу. Володарка могутнього драматичного сопрано. Дехто називає її «головною Аїдою» сучасності. Співає на провідних оперних майданчиках світу: Ла Скала, Метрополітен-опера, Королівському театрі Ковент-Гарден, Берлінській опері. Головний музичний критик газети «The New York Times» Ентоні Томассіні назвав її голос «рідкістю в опері, справжнім lirico spinto, сопрано, голос який поєднує в собі ліричну м’якість з м’яким, схильним до повноти звуком». 13. КОМПОЗИТОР ВАЛЕНТИН СИЛЬВЕСТРОВ

Валентин Сильвестров - живий український класик. Один із небагатьох українських композиторів знаних у світі, а також тих, які визначили тенденції розвитку світової музики рубежу ХХ-ХХІ століть. Його ім’я стоїть поряд з іменами Булеза, Ксенакіса, Арво Пярта. Останній назвав Сильвестрова «безумовно, найцікавішим композитором сучасності, навіть якщо більшість буде здатна збагнути це набагато пізніше…» 14. КОМПОЗИТОРКА ВІКТОРІЯ ПОЛЬОВА

Українська композиторка і піаністка Вікторія Польова працює у симфонічному, хоровому, камерно-інструментальному жанрах. Її твори виконуються на таких сценах, як Бетховенський фестиваль у Бонні (Німеччина), Фестиваль камерної музики у Локенхаузі (Австрія), Дрезденський музичний фестиваль, а також на всіх провідних фестивалях сучасної музики. Твори Вікторії Польової виконують кращі музичні колективи як в Україні, так і в світі. Зокрема, вони увійшли до репертуару всесвітньо відомого скрипаля Гідона Кремера. Володарка багатьох премій, зокрема й Національної премії імені Тараса Шевченка. 15. СПІВАЧКА ДЖАМАЛА

Українська співачка кримськотатарського походження. У 2016 році Джамала здобула блискучу перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення» у Стокгольмі з піснею «1944», присвяченою трагедії депортації кримськотатарського народу з Кримського півострова. Надзвичайно проникливе виконання, дивовижної краси та сили голос не могли залишити слухачів байдужими – як тих, хто звик до легких жанрів, так і доволі вибагливих поціновувачів музики. Джамала – це не тільки бездоганне виконання – це ще й неймовірні емоції, які сяють, наче кримське сонце в будь-якому творі, який вона співає: народній пісні чи джазовому стандарті. 16. ГУРТ «KAZKA»

2018 рік став тріумфальним для української пісні. «Плакала» – пісня з дебютного альбому «KARMA» українського музичного гурту «KAZKA» буквально «підірвала» YouTube. Кліп став першим україномовним відео, що зібрав понад 300 мільйонів переглядів на YouTube і став абсолютним і беззаперечним рекордсменом. Пісня побила масу всіляких рекордів, але важливо й інше – емоції глядачів зі всього світу. У десятках тисяч відгуків під відео «Плакала» на YouTube – щире захоплення українською піснею. 17.ALYONA ALYONA