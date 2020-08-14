Лень допоміг «Сакраменто» обіграти «Лейкерс» в останньому матчі сезоні

Український центровий набрав 3 очки, «Кінгз» не потрапили в плей-офф.

Центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень набрав 3 очки в переможному матчі регулярної першості НБА з «Лос-Анджелес Лейкерс» 136:122, повідомляє Укрінформ.

Українець провів на майданчику 14 хвилин, набрав за цей час 3 очки, зробив 3 підбирання і один блок-шот.

Всього в нинішньому сезоні Лень зіграв в 54 матчах, в середньому за гру він набирав 8,1 очка і робив 5,9 підбирань. У складі «Сакраменто» Лень виступає з лютого, першу частину сезону він провів в «Атланта Хокс».

«Кінгз» завершили регулярний чемпіонат на 12-му місці в Західній конференції. «Сакраменто» не гратиме в плей-офф.

Як повідомляв Укрінформ, український центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти в матчі НБА з «Новий Орлеан Пеліканс» 140:125.