Лень зробив 11 підбирань в програному матчі з «Брукліном»

Третій матч українця після коронавірусу, четверта поразка «Сакраменто» після рестарту сезону в НБА.

Центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень зіграв в програному матчі НБА з «Бруклін Нетс» 106:119, повідомляє Укрінформ.

Українець провів на майданчику 16 хвилин, набрав за цей час 6 очок і зробив 11 підбирань (кращий показник в команді). 1 з 6 кидків Олексія з гри був точним. Він також реалізував всі 4 штрафних.

«Кінгз» зазнали четвертої поразки в п'яти матчах після відновлення чемпіонату НБА в Орландо, але зберігають теоретичні шанси на потрапляння в плей-офф. У наступному матчі «Сакраменто» зустрінеться з «Х'юстон Рокетс» в ніч на понеділок, 10 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, український центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти в матчі НБА з «Новий Орлеан Пеліканс» 140:125.

Фото: Getty Images