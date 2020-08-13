Перша ліга: «Минай» обіграв «Волинь» і вийшов в УПЛ

В УПЛ також піднімається «Інгулець».

В центральному матчі заключного 30-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Минай» переміг на своєму полі «Волинь» (Луцьк) 1:0 і виборов путівку в УПЛ, повідомляє Укрінформ.

В передмісті Ужгорода зустрілись два претенденти на підвищення в класі – місцевий «Минай» і «Волинь». Господарі вийшли вперед після голу Ткачука. 1:0 – «Минай» перемагає, посідає перше місце в лізі і виборює путівку в УПЛ.

З інших результатів 30-го туру відзначимо наступні: «Агробізнес» - «Оболонь» - 2:0 (Петров, Семенюк), «Балкани» - «Інгулець» - 1:1 (Златов - Сітчінава), «Металіст 1925» - «Кремінь» - 4:2 (Дерек, Шершень, Ямполь, Цвіренко - Лобода), «Рух» - «Авангард» - 4:0 (Кухаревич, Климчук, Кондраков, Брікнер).

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Минай» - 62 (30), 2.«Інгулець» - 60 (30), 3.«Агробізнес» - 60 (30), 4.«Рух» - 58 (29), 5.«Волинь» - 57 (30), 6.«Оболонь» - 51 (30), 7.«Металіст 1925» - 51 (30).

На сьогодні путівки в УПЛ вибороли «Минай» і «Інгулець». Третім новачком елітного дивізіону може стати «Рух», якому повинні зарахувати технічну перемогу в матчі з «Металургом». «Рух» набере 61 очко і фінішує на 2-у місці.

Фото: сайт ФК "Минай"