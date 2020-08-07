Перша ліга: «Інгулець» зіграв внічию з «Рухом»

Перемоги «Волині», «Миная», «Агробізнеса» і «Оболоні».

В центральному матчі 29-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Рух» (Львів) зіграв внічию на чужому полі з «Інгульцем» (Петрове) 1:1, повідомляє Укрінформ.

В Петрове господарі вийшли вперед на 85-й хвилині. М’яч у власні ворота забив голкіпер «Руху» Мисак. Гості врятувалися на 5-й компенсованій хвилині. З пенальті відзначився Климчук. 1:1 – нічия влаштувала обидві команди.

З інших результатів 29-го туру відзначимо наступні: «Авангард» - «Минай» - 0:2 (Ахмедзаде, Книш), «Волинь» - «Гірник-Спорт» - 3:0 (Кожанов, Куліш, Кобзар), «Оболонь» - «Металіст 1925» - 3:0 (Слободян, Гуччі-2), «Чорноморець» - «Агробізнес» - 0:1 (Кухарук).

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 59 (29), 2.«Минай» - 59 (29), 3.«Агробізнес» - 57 (29), 4.«Волинь» - 57 (29), 5.«Рух» - 55 (28), 6.«Оболонь» - 51 (29), 7.«Металіст 1925» - 48 (29).

Заключний 30-й тур зіграють 11 серпня. Центральний матч туру: «Минай» - «Волинь».

Фото: сайт ФК "Рух"