Гравців «Динамо» Бущана, Тимчика і Супрягу викликали до лав збірної

Динамівці отримали дебютний виклик до збірної.

Журналіст телеканалу «Футбол» Ігор Бурбас повідомив на своїй сторінці у Твіттер, хто отримає дебютний виклик до збірної України на найближчий збір.

«У розширеному списку збірної України в цей раз чимало нових імен. Уперше до табору національної команди поїде Бущан. Дебютний виклик отримає Тимчик. Ну, і прогнозовано, що в нападі шанс проявити себе нададуть Супрязі», - написав Бурбас.

УАФ опублікувала розширений список гравців збірної України.

Воротарі: Лунін, Пятов, Бойко, Бущан, Паньків

Захисники: Шабанов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваєв, Соболь, Тимчик, Попов, Бурда, Бондар

Півзахисники: Буяльський, Степаненко, Коноплянка, Малиновський, Сидорчук, Коваленко, Циганков, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатін

Нападники: Яремчук, Мораес, Супряга.

Планується, що збір розпочнеться 25-26 серпня.

3 вересня під Львові Україна прийме Швейцарію в матчі Ліги націй, а 6 вересня українці вирушать в гості до Іспанії.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти київського «Динамо» поступилися 11 серпня у спарингу чернігівській «Десні» - 1:2. М'ячі забили: Віктор Циганков (80-та хвилина) - у "Динамо"; Олександр Філіппов (32) та Ілля Шевцов (82) - у складі чернігівців.