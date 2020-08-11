Футбольний спаринг "Динамо" - "Полісся" перенесли на 15 серпня
Укрінформ
Контрольний матч між футболістами київського "Динамо" та житомирського "Полісся", який мав відбутися 12 серпня на клубній базі столичної команди у Кончі-Заспі, перенесли на 15-те число.
Час початку поєдинку пресслужба ФК "Динамо" поки не повідомляє, передає Укрінформ.
Матч з новачком Першої ліги "Поліссям" стане третім спарингом для "Динамо" під час міжсезоння. У дебютній зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу з рахунком 3:0 перемогли рівненський "Верес".
У вівторок, 11 серпня, кияни проведуть контрольний поєдинок із чернігівською "Десною". Початок о 18.00.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.