Київське "Динамо" цікавиться сином Рівалдо

Український футбольний клуб "Динамо" (Київ) цікавиться бразильським атакувальним хавбеком команди "Віїторул" з Констанци Рівалдіньйо.

Він є сином ексгравця "Барселони" та збірної Бразилії Рівалдо, повідомляє Sport.ro.

25-річний бразилець потрапив до розширеного списку трансферних інтересів "Динамо". На гравця також претендують клуби з Польщі та ОАЕ. Видання стверджує, що польська "Краковія" вже домовилася з "Віїторулом" про трансфер і тепер обговорює умови з футболістом.

Минулого сезону Рівалдіньйо провів у чемпіонаті Румунії 28 матчів (11 голів).

Фото: sport.ro.