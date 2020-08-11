"Шахтар" розірвав контракт з Веллінгтоном Немом - ЗМІ
Укрінформ
Донецький футбольний клуб "Шахтар" припинив співпрацю з хавбеком Велінгтоном Немом.
Про це повідомляє бразильський портал Globo.
Контракт бразильського футболіста з українським клубом розрахований до літа 2021 року.
Інтерес до Нема приписують бразильській "Корітібі". Раніше гравця хотів бачити у своєму складі турецький "Бешикташ".
Загалом з літа 2013-го Веллінгтон Нем зіграв за "Шахтар" 75 матчів (12 голів і 8 результативних передач). З 2017 року донеччани віддавали футболіста в оренду у бразильські команди "Сан-Паулу" та "Флуміненсе".
Фото: shakhtar.com.