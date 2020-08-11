ФК "Ворскла" підписав контракт з хавбеком Татарковим

Полтавський футбольний клуб Прем'єр-ліги "Ворскла" оголосив про підписання контракту з 25-річним українським півзахисником Микитою Татарковим.

Як повідомляє офіційний сайт полтавців, угода розрахована на один рік, передає Укрінформ.

Гравець є вихованцем запорізького "Металурга". Він також виступав за одеський "Чорноморець" та білоруський клуб "Шахтар" (Солігорськ). Минулий сезон футболіст відіграв за ФК "Львів".

Татарков став третім літнім новачком "Ворскли". Раніше "біло-зелені" запросили до себе хорватського півзахисника Івана Пешича та українського захисника Сергія Яворського.

Фото: vorskla.com.ua.