Перші матчі вже 11 серпня.

За підсумками сьогоднішніх матчів кваліфікаційного раунду НХЛ визначились усі пари плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє Укрінформ.

Серії кваліфікації проходили в форматі до 3 перемог. Команди, що виграли свої серії вийшли в перший раунд. Всі матчі проходили в Торонто і Едмонтоні при порожніх трибунах.

Західна конференція

«Вегас Голден Найтс» (1) – «Чикаго Блекхоукс» (12)

«Колорадо Евеланш» (2) – «Арізона Койотіс» (11)

«Сент-Луїс Блюз» (3) – «Калгарі Флеймз» (8)

«Даллас Старс» (4) – «Ванкувер Кенакс» (7)

Східна конференція

«Філадельфія Флайєрз» (1) – «Монреаль Канадієнс» (12)

«Тампа-Бей Лайтнінг» (2) – «Коламбус Блю Джекетс» (9)

«Вашингтон Кепіталз» (3) – «Нью-Йорк Айлендерс» (7)

«Бостон Брюїнз» (4) – «Кароліна Харрікейнз» (6).

Перші ігри відбудуться 11 серпня. Серії першого і наступних раундів плей-офф Кубка Стенлі проходитимуть в звичайному форматі – до 4 перемог.

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