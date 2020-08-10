НХЛ: визначились усі пари плей-офф Кубка Стенлі
За підсумками сьогоднішніх матчів кваліфікаційного раунду НХЛ визначились усі пари плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє Укрінформ.
Серії кваліфікації проходили в форматі до 3 перемог. Команди, що виграли свої серії вийшли в перший раунд. Всі матчі проходили в Торонто і Едмонтоні при порожніх трибунах.
Західна конференція
«Вегас Голден Найтс» (1) – «Чикаго Блекхоукс» (12)
«Колорадо Евеланш» (2) – «Арізона Койотіс» (11)
«Сент-Луїс Блюз» (3) – «Калгарі Флеймз» (8)
«Даллас Старс» (4) – «Ванкувер Кенакс» (7)
Східна конференція
«Філадельфія Флайєрз» (1) – «Монреаль Канадієнс» (12)
«Тампа-Бей Лайтнінг» (2) – «Коламбус Блю Джекетс» (9)
«Вашингтон Кепіталз» (3) – «Нью-Йорк Айлендерс» (7)
«Бостон Брюїнз» (4) – «Кароліна Харрікейнз» (6).
Перші ігри відбудуться 11 серпня. Серії першого і наступних раундів плей-офф Кубка Стенлі проходитимуть в звичайному форматі – до 4 перемог.
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