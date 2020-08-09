«Арсенал» переглядав захисника «Шахтаря» Матвієнка

24-річний українець – один з декількох потенційних новачків лондонського клубу

Аналітики клубу АПЛ – «Арсенал» переглядали футболіста «Шахтаря» Миколу Матвієнка в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з «Вольфсбургом» (3:0), повідомляє Arsenal News.

24-річний українець – один з декількох гравців в шорт-листі центральних захисників «Канонірів». Найбільш імовірним підписанням залишається захисник «Лілля» Габріел Магальяес.

Основна позиція Матвієнко – центральний захисник, але в зустрічі з німецьким клубом він грав лівого захисника, на позиції травмованого Ісмаїлі.

Тransfermarkt оцінює футболіста в 4 мільйони євро. Контракт Матвієнка з «Шахтарем» розрахований до літа 2021 року. У минулому сезоні УПЛ гравець забив 1 гол і зробив 1 ассист в 26 матчах.

Як повідомляв Укрінформ, «Арсенал» в сезоні АПЛ 2019/20 фінішував 8-м, але став володарем Кубка Англії і зіграє в Лізі Європи в наступному сезоні.

Фото: сайт ФК "Шахтар"