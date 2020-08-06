Захисник «Шахтаря» Матвієнко: наше завдання – фінал Ліги Європи
Укрінформ
На думку гравця, «Шахтарю» пощастило швидко вирівняти склади після вилучення Хочолави.
Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко прокоментував перемогу в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ проти «Вольфсбурга» (3:0), повідомляє Укрінформ.
«Почали дуже хвилююче, не ввійшли в гру, багато помилок було, втрат. У перерві розібралися. У другому таймі зіграли більш надійно.
Нам дуже пощастило, що Мораес самовіддано заробив дві жовті для Брукса. Швидко зрівнялися в складах. Це дало нам поштовх, довели гру до потрібного результату.
Наше завдання, як говорив тренер – це фінал», - сказав Матвієнко.
Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв німецький «Вольфсбург» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і пробився у чвертьфінал турніру.