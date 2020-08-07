Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування

Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування

Укрінформ
Баскетболісти національної збірної України продовжують літній тренувальний збір у Києві. 

Заняття триватимуть до 14 серпня, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. 

У п'ятницю, 7 серпня, у Палаці спорту відбулося відкрите тренування, під час якого представників ЗМІ поспілкуватись з головним тренером української збірної Айнарсом Багатскісом та гравцями. 

Латвійський керманич нашої команди розповів про мету збору.

"Нам треба пригадати те, над чим працювали раніше, і підготувати гравців до майбутнього сезону. Ми пригадуємо захисні принципи, концепцію нападу. Крім того, ми переглянемо відео двох останніх офіційних матчів і визначимо, що треба покращити у своїй грі. Одночасно ведемо запис тренувань. Потім зробимо аналіз роботи кожного гравця, щоб він міг зрозуміти свою роль у збірній України”, - підкреслив Багатскіс.

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Додамо, що наступні матчі у відборі на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.

Фото: fbu.ua.

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