Чоловіча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування

Баскетболісти національної збірної України продовжують літній тренувальний збір у Києві.

Заняття триватимуть до 14 серпня, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У п'ятницю, 7 серпня, у Палаці спорту відбулося відкрите тренування, під час якого представників ЗМІ поспілкуватись з головним тренером української збірної Айнарсом Багатскісом та гравцями.

Латвійський керманич нашої команди розповів про мету збору.

"Нам треба пригадати те, над чим працювали раніше, і підготувати гравців до майбутнього сезону. Ми пригадуємо захисні принципи, концепцію нападу. Крім того, ми переглянемо відео двох останніх офіційних матчів і визначимо, що треба покращити у своїй грі. Одночасно ведемо запис тренувань. Потім зробимо аналіз роботи кожного гравця, щоб він міг зрозуміти свою роль у збірній України”, - підкреслив Багатскіс.

Додамо, що наступні матчі у відборі на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.

Фото: fbu.ua.