"Аталанта" запропонувала 12 млн євро за футболіста "Шахтаря"

Італійський футбольний клуб "Аталанта" (Бергамо) хоче бачити у своєму складі ізраїльського півзахисника "Шахтаря" Манора Соломона.

Після матчу Ліги Європи з "Вольфсбургом" керівництво "Аталанти" запропонувало "Шахтарю" 12 млн євро за 21-річного гравця, однак український клуб ця сума не влаштувала, повідомляє ізраїльське видання Sport1.

Контракт Соломона із "Шахтарем" розрахований до літа 2024 року.

Нинішнього сезону Манор провів за українську команду 27 поєдинків, забив 6 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

Фото: shakhtar.com.