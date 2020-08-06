"Аталанта" запропонувала 12 млн євро за футболіста "Шахтаря"

Укрінформ
Італійський футбольний клуб "Аталанта" (Бергамо) хоче бачити у своєму складі ізраїльського півзахисника "Шахтаря" Манора Соломона.

Після матчу Ліги Європи з "Вольфсбургом" керівництво "Аталанти" запропонувало "Шахтарю" 12 млн євро за 21-річного гравця, однак український клуб ця сума не влаштувала, повідомляє ізраїльське видання Sport1

Контракт Соломона із "Шахтарем" розрахований до літа 2024 року.

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Нинішнього сезону Манор провів за українську команду 27 поєдинків, забив 6 м'ячів і зробив 5 результативних передач.

Фото: shakhtar.com.

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