Серія А: «Аталанта» Малиновського програла «Інтеру»

Клуб з Бергамо фінішував на 3-у місці в чемпіонаті Італії.

У матчі заключного 38-го туру чемпіонату Італії (Серії А) «Аталанта» вдома програла «Інтеру» 0:2, повідомляє Укрінформ.

Гості з Мілану забили двічі ще до перерви. Відзначились Даніло Д'Амброзіо та Ешлі Янг. «Інтер» втримав цю перевагу до кінця зустрічі. Це перша поразка «Аталанти» в 19 останніх матчах.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський почав поєдинок на лаві запасних. На 61-й хвилині він з'явився на полі, замінивши Ремо Фройлера. В цьому сезоні в Серії А Малиновський зіграв 34 матчі. В його активі 8 голів і 4 результативні передачі.

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«Аталанта» завершила сезон на третьому місці Серії А, відставши від «Інтера» на чотири очки. Команда Малиновського випередила в турнірній таблиці «Лаціо» за результатами особистих зустрічей. Чемпіоном Італії став «Ювентус».

«Аталанта» 12 серпня зустрінеться з «ПСЖ» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде в Лісабоні.

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