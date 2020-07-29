Малиновський визнаний одним з кращих гравців матчу в Пармі

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський отримав одну з найвищих оцінок за матч з "Пармою" (2:1) у 37-му турі чемпіонату Італії з футболу в Серії А.

Портал WhoScored оцінив дії Малиновського в 7,48 бала, що є другим показником в команді.

Краща оцінка у Алехандро Гомеса - 7,98, аргентинець забив вирішальний м'яч у зустрічі. На рахунку Малиновського - перший гол "Аталанти" в матчі.

Відзначимо, після поєдинку з "Пармою" Малиновський став лідером серед всіх гравців топ-5 європейських ліг за кількістю голів з-за меж штрафного майданчика.

Фото: atalanta.it.