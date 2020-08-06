«Шахтар» піднявся в клубному рейтингу УЄФА на 15-е місце

За останні 5 років клуб набрав 80 балів і може ще поліпшити цей показник.

«Шахтар» завдяки перемозі над «Вольфсбургом» (3:0) і виходу в чвертьфінал Ліги Європи вийшов на 15-е місце в клубному рейтингу УЄФА, повідомляє ua.tribuna.com.

За останні 5 років клуб набрав 80 балів і може ще поліпшити цей показник. У єврокубковому сезоні-2019/20 у «гірників» на даний момент 17 балів.

Перед оновленням рейтингу «Шахтар» йшов на 18-му місці. Перемога над «Вольфсбургом» дозволила обійти «Ліон», «Рому» і «Наполі».

Лідером рейтингу залишається «Реал» (134 бали), на другому місці - «Атлетіко» (126), третя - «Барселона» (124).

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв німецький «Вольфсбург» (3:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і пробився у чвертьфінал турніру.