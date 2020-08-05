"Шахтар" - "Вольфсбург": текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти донецького "Шахтаря" в середу, 5 серпня, проведуть матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Домашню зустріч "Шахтаря" з німецьким "Вольфсбургом", яка розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 19.55, покаже телеканал "Футбол 1"; текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу.

Зустріч довірили бригаді арбітрів зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком.

Між матчами "Шахтаря" і "Вольфсбурга" пройшло майже п'ять місяців. Перший поєдинок 12 березня на "Фольксваген-Арені" у Вольфсбургу завершився перемогою гостей (2:1) і запам'ятався двома нереалізованими пенальті Віктора Коваленка і Ваута Вегхорста. Успіх "гірникам" принесли голи Жуніора Мораес і Маркоса Антоніо.

Переможець протистояння за сумою двох матчів у чвертьфіналі зійдеться з кращою командою пари "Айнтрахт" (Німеччина) - "Базель" (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" продовжив контракт з бразильцем Маркосом Антоніо.

Фото: ФК "Шахтар".