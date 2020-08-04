Нічия також виведе нас в наступний раунд – Каштру

Головне – пройди у чвертьфінал Ліги Європи.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру погоджується зіграти внічию з «Вольфсбургом» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, адже і нічия виведе український клуб в наступний раунд, повідомляє Укрінформ.

«Нам варто розцінювати «Вольфсбург» як команду в цілому. Наш суперник сильний в атакуючому моменті, особливо коли добирається до останньої третини поля, а далі йде подача в штрафну, де завжди велика кількість гравців в зоні завершення, і це може створити нам проблеми. Ми знаємо їхні сильні сторони, постаралися вивчити слабкі.

Те, що у нас чемпіонат закінчився пізніше, ніж сезон в Бундеслізі, не є перевагою для нас. «Вольфсбург» - це велика команда, ми всі знаємо, в якій лізі вони грають і який футбол можуть показати завтра. Упевнений, що завтра на полі буде справжня війна за прохід в наступний раунд. І впевнений, що ігрової практики було досить у обох команд.

Ми хочемо перемогти і постараємося зробити все для перемоги. Але ми не приховуємо, що і нічия виведе нас в наступний раунд. А це - головна мета. Але думки гравців тільки про перемогу. Головне - показати хорошу гру і вийти в наступний раунд. Навіть якщо буде нічия, але ми продемонструємо хороший футбол і вийдемо до чвертьфіналу, це буде виконання завдання.

Завтра на позиції Ісмаїлі зіграє футболіст, які, на мою думку, дасть більше стабільності команді. Він знає командую динаміку і що потрібно зробити, щоб привнести стабільність. Єдине, що можу сказати: я повністю впевнений в своїх футболістах», - розповів Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня «Шахтар» прийме «Вольфсбург» в Києві в 1/8 фіналу ЛЄ. Перший матч завершився перемогою «гірників» - 2:1.