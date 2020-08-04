У нас зберігаються шанси на перемогу – тренер «Вольфсбурга»

У німецького клубу кадрові проблеми.

Головний тренер «Вольфсбурга» Олівер Гласнер сподівається на перемогу над «Шахтарем» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

«Звичайно, «Шахтар» зараз в більш вигідному становищі, ніж ми. Нам для перемоги в раунді потрібно забити мінімум два голи. Вважаємо, «Шахтар» гратиме на такому ж високому рівні, як і минулого разу. Але шанси на перемогу у нас зберігаються. Ми у відмінній формі і готові грати.

У нас склалася напружена ситуація зі складом. Кілька гравців вибуло. Але до завтрашнього матчу команда готова.

Дуже складно порівнювати команди з різних чемпіонатів. Точно можу сказати, що «Шахтар» демонструє високу якість гри. Вони відмінно показують себе в нападі. Ми це відчули на собі в першому матчі. У другому таймі «гірники» відмінно показали себе в обороні», - сказав Гласнер на передматчевій прес-конференції.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня «Шахтар» прийме «Вольфсбург» в Києві в 1/8 фіналу ЛЄ. Перший матч завершився перемогою «гірників» - 2:1.

Фото: сайт ФК "Вольфсбург"