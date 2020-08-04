На матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА вшанують пам'ять жертв пандемії COVID-19

Матчі футбольних єврокубків, які відновляться цього тижня після тривалої паузи, викликаної пандемією, почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про всіх жертв коронавірусу.

На футболках усіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано "Дякую" на обраній клубом мові, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Я дуже радий, що наші турніри повертаються, але ми не повинні забувати тих, чия самовіддача і особисті жертви дали нам можливість знову грати у футбол", - підкреслив президент УЄФА Олександер Чеферін.

Раніше повідомлялося, що матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і німецьким клубом "Вольфсбург" обслуговуватиме словацький арбітр Іван Кружляк.