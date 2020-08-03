Кривцов продовжив контракт з «Шахтарем»

Нова угода розрахована до 2023 року.

«Шахтар» продовжив контракт із захисником Сергієм Кривцовим. Нова угода розрахована до 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кривцов перейшов в «Шахтар» із запорізького «Металурга» в 2010 році. За 10 років в складі «гірників» він зіграв в 179 матчах і забив 10 м'ячів.

Також разом з «Шахтарем» захисник збірної України виграв 21 трофей: 8 чемпіонських титулів, 7 національних Кубків і 6 Суперкубків України.

У минулому сезоні 29-річний Кривцов зіграв в 32 матчах і забив 2 м'ячі.

Як повідомляв Укрінформ, в середу «Шахтар» зустрінеться з «Вольфсбургом» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра в Німеччині завершилася перемогою чемпіона України (2:1).

Фото: сайт ФК "Шахтар"