Скрипник у новому сезоні не тренуватиме "Дніпро-1" - ЗМІ

Головний тренер луганського футбольного клубу "Зоря" Віктор Скрипник нинішнього літа не перейде до ФК "Дніпро-1", повідомляє ТаТоТаке.

Головним тренером дніпрян залишиться Дмитро Михайленко, повідомляє YouTube-канал TaToTake на сторінці в Facebook.

Таке спільне рішення прийняло керівництво луганського та дніпровського клубів.

За інформацією джерела, майбутнє Скрипника залишається невизначеним. Він може як залишитися у "Зорі", так і залишити клуб, розірвавши контракт, який діє до 2022 року. Якщо Скрипник піде з луганської команди, то на його місце прийде екстренер "Маріуполя" Олександр Бабич.

Раніше повідомлялося, що Скрипник стане новим наставником "Дніпра-1".

Віктор Скрипник очолив "Зорю" минулого літа і посів з командою третє місце у Прем'єр-лізі, завдяки чому луганська команда пробилася в груповий раунд Ліги Європи.

"Дніпро-1" під керівництвом Михайленка посів сьоме місце у чемпіонаті України.

Фото: ФК "Зоря".