Коробов виграв бліцтурнір Шахового центру Києва

Гросмейстер з Харкова Антон Коробов, який набрав 10,5 очка з 11-ти можливих, переміг в бліцтурнірі Шахового центру Києва.

На другому місці київський гросмейстер Спартак Височин (8 очок), на третьому його земляк - міжнародний майстер Валерій Гриньов (7,5), повідомляє Укрінформ.

У турнірі взяли участь 27 гравців (у тому числі 5 шахісток).

Відзначимо, що Антон Коробов входить в топ-5 рейтингу Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) зі швидких шахів (рапід).

Фото: FIDE.