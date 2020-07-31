Сестри Музичук зберігають місця у топ-10 рейтингу ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 серпня 2020 року.

До першої десятки списку у жінок як і раніше входять дві українки - екс-чемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) та її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 7 місця відповідно, повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг ФІДЕ продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще четверо представниць України: 33. Юлія Осьмак (2438), 49. Анна Ушеніна (2416), 54. Наталія Букса (2410), 61. Інна Гапоненко (2396).

У чоловіків впевнено лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2863).

У світову сотню входять сім шахістів України: 42. Антон Коробов (2688), 51. Юрій Криворучко (2682), 57. Олександр Арещенко (2678), 59. Василь Іванчук (2678), 66. Павло Ельянов (2672), 73. Ілля Нижник (2665), 97. Андрій Волокітін (2650).

На фото: Марія Музичук.