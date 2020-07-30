Іванчук завершив супертурнір "Легенди шахів" перемогою над 15 чемпіоном світу

На міжнародному онлайн-турнірі "Легенди шахів" завершився заключний, 9-й тур попереднього раунду.

Український гросмейстер Василь Іванчук за рахунок нічиєї чорними в Армагеддоні здобув перемогу над 15-м чемпіоном світу Віші Анандом з Індії (2,5:2,5), посівши у підсумку 5-е місце, повідомляє Укрінформ.

Результати інших матчів: Магнус Карлсен (Норвегія) - Володимир Крамник (Росія) - 3: 1; Ашиш Гірі (Голландія) - Петро Свідлер (Росія) - 2,5:1,5; Дін Ліжень (Китай) - Петер Леко (Угорщина) - 2,5:1,5; Борис Гельфанд (Ізраїль) - Ян Непомнящий (Росія) - 3:2 (Армагеддон).

Підсумкове турнірне становище: Карлсен - 25 очок, Непомнящий - 20, Гірі - 18, Свідлер - 14, Іванчук - 13, Крамник - 12, Гельфанд - 11, Дін Ліжень - 8, Ананд - 7, Леко - 6.

31 липня у півфіналах за нокаут-системою до двох перемог в трьох матчах зіграють Карлсен - Свідлер і Непомнящий - Гірі. Переможці зустрінуться 5 серпня в фіналі.

Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.