Іванчук обіграв голландця Гірі на супертурнірі "Легенди шахів"

На міжнародному онлайн-турнірі "Легенди шахів" завершився передостанній, восьмий тур.

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу над голландцем Аніша Гірі - 3:2 (Армагеддон), повідомляє Укрінформ.

Результати інших матчів: Ян Непомнящий (Росія) - Магнус Карлсен (Норвегія) - 2,5:2,5 (Карлсен виграв за рахунок нічиєї чорними в Армагеддоні); Петро Свідлер (Росія) - Володимир Крамник (Росія) - 2,5:1,5; Дін Ліжень (Китай) - Віші Ананд (Індія) - 2,5:0,5; Борис Гельфанд (Ізраїль) - Петер Леко (Угорщина) - 3:2 (Армагеддон).

Турнірне становище: Карлсен - 22 очки, Непомнящий - 19, Гірі - 15, Свідлер - 14, Крамник - 12, Іванчук - 11, Гельфанд - 9, Ананд - 6, Леко - 6, Дін Ліжень - 5.

У дев'ятому турі 29 липня зустрінуться: Іванчук - Ананд, Свідлер - Гірі, Гельфанд - Непомнящий, Карлсен - Крамник, Дін Ліжень - Леко.

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Турнір "Легенди шахів" почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів грають 10 шахістів. Кожен матч складається з 4-х партій з контролем 15 хвилин+10 секунд. Якщо нічия 2:2, то грається Армагеддон, де у білих 5 хвилин проти 4-х хвилин у чорних, але нічия означає, що чорні виграють матч. За перемогу без Армагеддона нараховується 3 очки, якщо ж матч закінчиться в Армагеддоні, то переможець отримає 2 очки, а той, хто програв - 1.

Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Єдина відмінність від матчів на попередньому етапі полягає в тому, що якщо матч закінчиться з рахунком 2:2, то перед Армагеддоном будуть дві бліц-партії з контролем 5 + 3.

Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.