Кубок світу з шахів серед жінок перенесений на 2021 рік

На онлайн-засіданні ради Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) було прийнято рішення про перенесення жіночого Кубка світу на квітень 2021 року за умови підписання додаткової угоди з організаторами.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІДЕ.

Терміни проведення чоловічого Кубка світу, запланованого на серпень 2021 року, не зазнали змін.

ФІДЕ підтвердила, що місце і час проведення другого кола турніру претендентів, проведення якого було перервано в Єкатеринбурзі через пандемію коронавірусу, буде визначено в липні.

Крім того, рада ФІДЕ продовжує відстежувати ситуацію з матчем за звання чемпіона світу в Дубаї, який може бути перенесений на весну або осінь 2021 року.