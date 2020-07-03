Українка Ушеніна вийшла у фінал шахового турніру Women's Speed Chess Championship
Укрінформ
Ексчемпіонка світу українська шахістка Анна Ушеніна стала фіналісткою другого етапу Гран-прі онлайн-турніру Women's Speed Chess Championship.
У півфінальній зустрічі Ушеніна з рахунком 8:7 обіграла іранку Сарасадат Хадемальшарьєх, повідомляє Укрінформ.
За перемогу в турнірі Ушеніна посперечається з росіянкою Валентиною Гуніною, яка завдала поразки своїй співвітчизниці Катерині Лагно - 6,5:4,5.
Фінальний матч відбудеться 5 липня.
Учасниці кожного з етапів Гран-прі набирають очки відповідно до зайнятого місця. Дві шахістки, які наберуть найбільшу кількість очок за три етапи Гран-прі, вийдуть у Суперфінал.