Українка Ушеніна вийшла у фінал шахового турніру Women's Speed ​​Chess Championship

Ексчемпіонка світу українська шахістка Анна Ушеніна стала фіналісткою другого етапу Гран-прі онлайн-турніру Women's Speed ​​Chess Championship.

У півфінальній зустрічі Ушеніна з рахунком 8:7 обіграла іранку Сарасадат Хадемальшарьєх, повідомляє Укрінформ.

За перемогу в турнірі Ушеніна посперечається з росіянкою Валентиною Гуніною, яка завдала поразки своїй співвітчизниці Катерині Лагно - 6,5:4,5.

Фінальний матч відбудеться 5 липня.

Учасниці кожного з етапів Гран-прі набирають очки відповідно до зайнятого місця. Дві шахістки, які наберуть найбільшу кількість очок за три етапи Гран-прі, вийдуть у Суперфінал.