Сіренко і Вихрист перемогли в головних боях Big Boxing Night

В Україні пройшов великий боксерський вечір, який організувала промоутерська компанія Олександра Усика.

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко переміг співвітчизника Павла Кроленка в головному поєдинку вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика Usyk 17 Promotion, повідомляє Укрінформ.

У 4-у раунді Кроленко поскаржився на проблеми з ліктем. Павло не зміг продовжувати бій і знявся з поєдинку. У підсумку, перемога Сіренка технічним нокаутом.

Серед інших боїв в рамках вечора боксу відзначимо перемогу Дмитра Митрофанова над Анатолієм Хунаняном (одноголосне рішення суддів), перемогу Віктора Вихриста над Семеном Пахомовим (технічний нокаут в 2-у раунді) і перемогу Олега Малиновського над Андрієм Ісаєвим (одноголосне рішення суддів).

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня, в комплексі Equides (село Лісники) відбудеться вечір боксу під назвою Big Boxing Night. Його організатор – Usyk17 Promotion, промоутерська компанія Олександра Усика.

Фото: XSport