Компанія Усика проведе великий вечір боксу під Києвом

Сьогодні, 1 серпня, в комплексі Equides (село Лісники) відбудеться вечір боксу під назвою Big Boxing Night.

Після тривалої перерви великий професіональний бокс повертається до України. В парково-готельному комплексі Equides (село Лісники) відбудеться вечір боксу під назвою Big Boxing Night, повідомляє Укрінформ.

Його організатор – Usyk17 Promotion, промоутерська компанія Олександра Усика. В рамках шоу відбудуться бої за участю Андрія Великовского, Олександра Захожого, Олега Малиновського, Петра Іванова, Владислава Сіренка, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста.

Головні бої вечора: Владислав Сіренко - Павло Кроленко та Віктор Вихрист - Семен Пахомов. Обидва бої в суперважкій ваговій категорії.

Як повідомляв Укрінформ, бій Олександр Усик – Дерек Чісора попередньо перенесуть на жовтень.

Фото: Youtube