Компанія Усика проведе великий вечір боксу під Києвом
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Укрінформ
Сьогодні, 1 серпня, в комплексі Equides (село Лісники) відбудеться вечір боксу під назвою Big Boxing Night.
Після тривалої перерви великий професіональний бокс повертається до України. В парково-готельному комплексі Equides (село Лісники) відбудеться вечір боксу під назвою Big Boxing Night, повідомляє Укрінформ.
Його організатор – Usyk17 Promotion, промоутерська компанія Олександра Усика. В рамках шоу відбудуться бої за участю Андрія Великовского, Олександра Захожого, Олега Малиновського, Петра Іванова, Владислава Сіренка, Дмитра Митрофанова, Віктора Вихриста.
Головні бої вечора: Владислав Сіренко - Павло Кроленко та Віктор Вихрист - Семен Пахомов. Обидва бої в суперважкій ваговій категорії.
Як повідомляв Укрінформ, бій Олександр Усик – Дерек Чісора попередньо перенесуть на жовтень.
Фото: Youtube