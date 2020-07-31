Стадіон «Ворскли» може приймати матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Після реконструкції полтавський стадіон отримав від УЄФА четверту категорію.

Стадіон «Ворскли» імені Олексія Бутовського отримав четверту категорію, повідомляє офіційний сайт клубу.

В останні роки арена в Полтаві пройшла реконструкцію відповідно до стандартів експертної комісії УЄФА і тепер готова приймати матчі найвищого європейського рівня.

Четверта категорія дозволяє проводити матчі фінальної частини чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи.

Полтавський стадіон приєднався до компанії інших п'яти арен України, які мають п'яту категорію, серед них НСК «Олімпійський», ОСК «Металіст», «Арена Львів», стадіон «Чорноморець» і «Дніпро-Арена».

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу внесла стадіон «Ворскли» до переліку арен, які можуть прийняти домашні матчі збірної України з 2020 по 2022 рік.

Фото: сайт ФК "Ворскла"