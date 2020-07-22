"Ворскла" перебуватиме у відпустці до 3 серпня
Укрінформ
Футболісти полтавської "Ворскли" вирушили у відпустку, яка триватиме до 3 серпня.
Після цього команда перед стартом нового сезону планує провести навчально-тренувальний збір, повідомляє пресслужба "Ворскли" на клубній сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що останні тури УПЛ полтавці догравали молодіжним складом.
"Ворскла" завершила чемпіонат України на 10-у місці і спромоглася дійти до фіналу Кубка України, де лише в серії пенальті поступилася київському "Динамо".
Фото: vorskla.com.