Матч ЛЧ «Барселона» - «Наполі» не перенесуть через спалах коронавірусу в Каталонії

Поєдинок заплановано зіграти 8 серпня на «Камп Ноу».

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Барселоною» і «Наполі» відбудеться, як і було заплановано, в Барселоні на стадіоні «Камп Ноу», повідомляє Marca.

Матч потенційно могли перенести через зростаюче число заражених коронавірусом в Каталонії, але уряд наполягає, що гру зможуть провести без ризику для здоров'я його учасників. В УЄФА також підтвердили, що наразі ніякого переносу не заплановано.

У разі, якщо матч все ж доведеться перенести, його зіграють в Лісабоні, де пройде фінальний турнір Ліги чемпіонів нинішнього сезону.

Нагадаємо, перший матч між «Барселоною» і «Наполі» завершився внічию (1:1). Матч-відповідь зіграють 8 серпня, початок – о 22:00.

Фото: Marca