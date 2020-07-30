Перша ліга: «Інгулець» в меншості зіграв внічию з «Оболонню»

«Інгулець» залишився на другому місці.

В центральному матчі 27-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Оболонь» зіграла внічию на своєму полі з «Інгульцем» (Петрове) 1:1, повідомляє Укрінформ.

На 33-й хвилині «Інгулець» залишився вдесятьох, вилучили Сітчинаву. А перед самою перервою столичний клуб вийшов вперед. Гол в активі Батальського. На 88-й хвилині Загальський реалізував пенальті і приніс гостям нічию 1:1.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Минай» - 56 (27), 2.«Інгулець» - 55 (27), 3.«Агробізнес» - 53 (27), 4.«Волинь» - 51 (27), 5.«Рух» - 51 (26), 6.«Металіст 1925» - 47 (27), 7.«Оболонь» - 47 (27).

Матчі 28-го туру зіграють 3 серпня. Центральний поєдинок туру: «Рух» (Львів) – «Минай».

Фото: facebook.com/obolonbrovar